İstanbul'un enflasyon oranı belli oldu: Dikkat çeken fark

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye enflasyonu için öncü gösterge olarak nitelendirilen, İstanbul'daki perakende ve toptan fiyat artışına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, yılın ilk ayında tüketici fiyatları yüzde 5,94, toptan eşya fiyatları da yüzde 5,52 oranında arttı.

İTO, ocak ayına ilişkin İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'ni açıkladı. Buna göre, tüketici fiyatlarındaki artışı ifade eden İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, ocak ayında yüzde 5,94 arttı. Ocak ayındaki Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de yüzde 5,52 oranında arttı.

İTO verilerine göre, bir önceki yılın aynı ayına göre Üreticiler Geçinme İndeksindeki yüzde 79,68 arttı. Toptan Eşya Fiyatları İndeksindeki artış da yüzde 80,45 olarak gerçekleşti.

PERAKENDE FİYATLARINDAKİ EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME HARCAMALARINDA OLDU

Ocak 2023’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 23,94, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 15,92, diğer harcamalar grubunda yüzde 14,66, gıda harcamalarında yüzde 6,07, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,17, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,62 ve konut harcamalarında yüzde 2,30 artış oldu. Giyim harcamalarında ise yüzde 0,83 azalış izlendi.

TOPTAN FİYATLARDA EN YÜKSEK ARTIŞ İŞLENMEMİŞ MADDELER GRUBUNDA OLDU

Ocak 2023’ de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 19,48, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 11,91, madenler grubunda yüzde 7,40, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,70, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,81, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,96, mensucat grubunda yüzde 0,40 artış oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem