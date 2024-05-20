Elinde tutana iyi haber: Altın fiyatları rekor kırdı...

Altın fiyatları gün içerisinde en düşük 2 milyon 518 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 530 bin lira seviyelerini gördü. Dün 2 milyon 485 bin liradan kapanan altının kilogram fiyatı, bu sayede son bir haftada yüzde 1,3 değer kazandı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 522 milyon 383 bin 221,02 lira, işlem miktarı ise 605,95 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 686 milyon 46 bin 319,77 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Zirve Değerli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Gülkay Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Kaynak: AA