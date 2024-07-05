Elektriğe Yüzde 38 Zam Sarayı Etkilemedi: Işıkları 24 Saat Yanıyor!

EPDK, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle mesken abone grubu için satış fiyatlarına yüzde 38 zam getirildiğini duyurdu. Zam 1 Temmuz 2024 itibarıyla geçerli oldu. Ancak ne elektriğe gelen bu zam ne de Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı etkilemedi. Vatandaşlar 3 ampulden ikisini söndürerek elektrik faturasını düşürmeye çalışırken ve binlerce evin elektriği borcundan dolayı kesilirken, Beştepe’de sarayın bahçesi dahil her yeri ışıl ışıl aydınlatılıyor.

Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’da olmasa da 1150 odalı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın tüm ışıkları yanmaya devam ediyor. Erdoğan 6 Temmuz’a kadar Kazakistan ve Azerbaycan gezisinde olacak ama ışıklar gece gündüz yanmayı sürdürüyor. Sözcü, Çarşamba günü saat 21.00’de, perşembe sabaha karşı 00.45’de ve ardından da 04.50’de 3 kez Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı fotoğrafladı. Her üç saat diliminde de Saray’ın ışıklarının tümünün yandığı görüldü.

POLAT AÇIKLAMIŞTI

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, hafta başında “Saray’ın elektrikleri sabaha kadar yanıyor ve her ay 14 bin konut kadar elektrik harcıyor. Zamlar Saray’ı etkilemiyor. Orası yine ışıl ışıl” diye tepki göstermişti.

SARAY ÖDENEĞİ YÜZDE 81 ARTTI

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın elektrik giderleri, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin mal ve hizmet alım giderlerine tahsis edilen ödenek kaleminden karşılanıyor. Bu ödenek kalemi elektrik faturalarının yanı sıra su, akaryakıt, yakacak, temizlik ve bahçe malzemeleri, yiyecek içecek, haberleşme taşıma, kira, temsil ağırlama, sosyal tesislerin bakım ve onarım giderleri, tedavi giderleri ve bilgisayar alımı gibi birçok harcama için kullanılıyor. Bu kalem için ayrılan kaynak geçen yıla göre yüzde 81 oranında artırılarak 3 milyar 822 milyon TL’den 6 milyar 931 milyon liraya çıkarıldı.