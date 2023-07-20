Ekonomiye güven son altı ayın en düşük seviyesine indi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi açıklandı.

Buna göre, Tüketici Güven Endeksi, Haziran ayında 85,1 iken Temmuz ayında yüzde 5,9 oranında azalarak 80,1 oldu. Böylece endeks, ocak ayından bu yana son altı ayın en düşük seviyesine indi.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 69,1 iken temmuzda yüzde 6,6 azalışla 64,5'e geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi haziranda 85,8 iken bu ay yüzde 7,7 azalarak 79,2 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ DE DÜŞTÜ

Haziranda 92,7 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 11,3 düşüşle bu ay 82,2'ye indi.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise haziranda 93 iken temmuzda yüzde 1,5 artışla 94,4 olarak hesaplandı.

KÖTÜMSERLİĞİ GÖSTERDİ

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem