Tarih belli oldu: Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor!

ÖTV zamlarıyla birlikte litre fiyatı motorinde 5 lira benzinde 6 lira artarken dolar kuru nedeniyle yeni zamlar yolda. Motorine 21 Temmuz Cuma gününden itibaren itibaren 1.21 TL zam gelmesi bekleniyor.

Tarih belli oldu: Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor!

ÖTV artışı sonrası benzin fiyatları 33 TL’nin üzerine çıkarken motorin fiyatları 32 lirada kalmıştı.

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına zam beklentisi oluştu.

16 Temmuz itibarıyla geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarına büyük bir zam gelmişti. Motorinin litre fiyatına bir zam daha göründü. Artan dolar kuru sonrası motorine 21 Temmuz Temmuz Cuma günü 1.21 TL zam gelmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU

15 Temmuz’da İstanbul’da motorinin litresi 26.37, benzinin litresi ise 28.05 TL’ye satılıyordu. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL oldu.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33,99 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası’nda: 32,31 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası’nda: 13,98 TL

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