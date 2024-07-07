Ekonomi Uzmanından Faiz İndirimi Tahmini: Tarih Verdi

Ekonomi uzmanı Erdal Sağlam'ın analizine göre, yabancı yatırımcılar artık Türkiye'de faiz indirimlerinin bu yılın son aylarında başlayabileceğini öngörüyor. Sağlam, haziran ayı enflasyon rakamlarının ekonomi yönetimini umutlandırdığını ve yabancı tahminlerinin gerilediğini belirtti.

Ekonomi Uzmanından Faiz İndirimi Tahmini: Tarih Verdi

Erdal Sağlam, yabancı yatırımcıların Türkiye'de faiz indirimlerinin bu yılın son aylarında başlayabileceğini öngördüğünü belirtti. Sağlam, haziran ayı enflasyon rakamlarının ekonomi yönetimini umutlandırdığını ve yabancı tahminlerinin de düştüğünü vurguladı. Ayrıca, önümüzdeki iki ayda yıllık enflasyon oranlarının hızlı bir şekilde düşeceğini ancak faiz indirimlerine nasıl yansıyacağının henüz kesin olmadığını ifade etti.

Ekonomi Uzmanından Faiz İndirimi Tahmini: Tarih Verdi - Resim : 1

Sağlam, daha önce yabancı yatırımcıların "Bu yıl olmaz, gelecek yılın ilk çeyreği de mevcut faiz oranlarıyla gider" görüşünü dile getirdiklerini ancak son günlerde sıkı para politikasının ısrarla devam ettirildiği ve enflasyonun düşüş trendine girdiğini görerek, faiz indirimlerinin bu yılın son aylarında başlayabileceğini söylemeye başladıklarını yazdı.

Sağlam "Enflasyonun yıl sonunda ulaşacağı seviye, tabii ki faiz indirim tartışmaları açısından da önemli olacak. Ekonomi yönetimi Haziran ayı rakamlarıyla birlikte yüzde 42’ye inilebileceğini düşünmeye başladı ama yılın sonuna kadar yapılacak kamu zamları bu orana ulaşılmasında belirleyici olacak" dedi.

Ekonomi Uzmanından Faiz İndirimi Tahmini: Tarih Verdi - Resim : 2

Önümüzdeki iki ayda yıllık enflasyon oranlarının hızlı düşeceğini belirten Sağlam, "Bu iyileşmenin ne kadar olacağı, faiz indirimlerine nasıl yansıyacağı ise henüz kesin değil" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın faiz kararını verdiği bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Temmuz Salı günü yapılacak.

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