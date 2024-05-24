Ekonomi tepetaklak oldu, binlerce şirket battı!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, Türkiye'de kurulan şirket sayısı, nisanda bir önceki aya göre yüzde 27,1 azalarak 6 bin 405, kapanan şirket sayısı ise yüzde 10,2 artışla 1849 oldu.

Ekonomi tepetaklak oldu, binlerce şirket battı!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), nisan ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre, nisanda kurulan şirket sayısı mart ayına kıyasla yüzde 27,1 azalışla 8 bin 783'ten 6 bin 405'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 10,2 artarak 1849'a çıktı. Mart ayında 1678 şirket kapanmıştı.

KAPANAN ŞİRKET SAYISI ARTTI

Nisanda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,2 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 29,9 artış gösterdi.

Ekonomi tepetaklak oldu, binlerce şirket battı! - Resim : 1

İLK DÖRT AYDA KAPANAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 27,4 ARTTI

TOBB verilerine göre 2024’ün ilk 4 ayında, 2023’ün ilk 4 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 18,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38,8 kurulan kooperatif sayısı yüzde 4,4 azaldı.

2024’ün ilk 4 ayında, 2023’ün ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 27,4 kapanan kooperatif sayısı yüzde 18 arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 19,7 azaldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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