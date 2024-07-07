Düzenleme Yola Çıktı: Akaryakıtta Yeni Dönem Başlıyor

Torba yasa içinde akaryakıt ikmali ile ilgili bir düzenleme olduğu bildirildi. Buna göre, torba teklifle, yasadaki boşlukları kullanarak otobüs ve kamyon garajlarında yapılan ikmal engellenecek.

Son Güncelleme:
Düzenleme Yola Çıktı: Akaryakıtta Yeni Dönem Başlıyor

Petrol Yasasında, yeni torba yasayla birlikte bir dizi değişiklik yapılması bekleniyor. Yeni düzenleme, akaryakıtın sadece belirli koşullarda ve belirli yerlerde ikmal edilmesini öngörüyor.

AKP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu yeni torba teklifle otobüs ve kamyon garajlarında akaryakıt ikmali konusunda mevcut düzenlemeleri değiştirmeyi planlıyor.

Teklifte, yeterli depolama kapasitesine sahip olup, kendi araçlarına akaryakıt ikmali yapabilen kamu kurumları, fabrikalar, şantiyeler ve maden ocaklarına yapılan teslimler dışında, araçlara yapılacak akaryakıt ikmalinin yalnızca bayilik lisansı ve yeterli donanımı olan akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.

GERERKÇE: ‘KAMU GÜVENLİĞİ AÇISINDAN RİSK TEŞKİL ETMEKTE’

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, düzenlemenin gerekçesi şöyle açıklanıyor: "Kamyon, otobüs, minibüs gibi araçların meskûn mahallerde veya otobüs ve kamyon garajlarında yanıcı ve parlayıcı akaryakıt depolaması, kamu güvenliği açısından risk teşkil etmektedir." Akaryakıt ikmalinin, lisanslı bayiler tarafından gerçekleştirilmesi ve akaryakıtın alıcı deposuna taşınmasının sadece bu lisanslı bayiler tarafından yapılması planlanmaktadır.

Mevcut düzenlemeler kapsamında, 'fabrika, şantiye, nakliye filosu ve benzeri' ifadeleriyle geniş bir istisna tanınmış durumdadır. Bu durumun, kamyon, otobüs ve minibüs gibi birçok aracın meskûn mahallerde veya garajlarda yanıcı akaryakıt depolamasına neden olduğu belirtilmiştir. Bu tür uygulamaların, kamu güvenliğini tehlikeye attığı ve lisanssız akaryakıt satışlarına yol açtığı tespit edilmiştir.

Yeni düzenleme ile amaçlanan, trafiğe çıkması zor veya sınırlandırılmış olan iş makineleri ve yüksek kapasiteye sahip kamyonlar gibi araçların yanı sıra, kamu kurumlarına ait araçların istasyon dışı ikmal haklarının korunmasıdır. Ayrıca, istasyon dışı yapılan teslimatlarda akaryakıtın alıcı deposuna taşınmasının lisanslı satıcılar tarafından gerçekleştirilmesi zorunlu tutulacak ve bu sayede mali usulsüzlüklerin önüne geçilecektir.

Etiketler
Akaryakıt Petrol
Son Güncelleme:
Balıkesir'de Hububat Hasatı Dualarla Başladı, Tam 6,472 Dekar Büyüklüğünde... Hububat Hasatı Dualarla Başladı, Tam 6,472 Dekar Büyüklüğünde...
Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı
Hazine yarın iki ihale düzenleyecek Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
Şeflerin Sırrıymış; Kek Yaparken Eklenirse Kekin Balon Gibi Kabarmasını Sağlıyor... Şeflerin Sırrıymış; Kek Yaparken Eklenirse Kekin Balon Gibi Kabarmasını Sağlıyor...
ÇOK OKUNANLAR
Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı
Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor
Meteoroloji'den 14 İle Uyarı! Sağanak Yağış Fena Vuracak Sağanak Yağış Fena Vuracak
Araç Sahipleri Dikkat! Benzin ve Motorinde Tabela Değişti: İşte Yeni Fiyatlar... Benzin ve Motorinde Tabela Değişti! İşte Yeni Fiyatlar...
Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Skandal Paylaşım! Barış Alper Yılmaz'ı Hedef Aldı Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Skandal Paylaşım!