Dün Zam Geldi, Bugün İndirim: Akaryakıtta Tabela Bir Kez Daha Değişiyor

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. LPG fiyatları bu gece yarısı artmış, 1 lira 30 kuruşluk zam gelmişti. Son zammın ardından ekonomist Alaattin Aktaş'tan bir indirim haberi geldi. Aktaş, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 84 kuruş indirim geleceğini belirtti.

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Dün Zam Geldi, Bugün İndirim: Akaryakıtta Tabela Bir Kez Daha Değişiyor

Enerji tedarikçisi ülkelerde yaşanan savaşlar, Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarında hareketlenme yaratıyor. Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da buna bağlı olarak değişiyor. Son olarak otogaza (LPG) zam gelmişti. LPG'ye gelen 1 lira 30 kuruşluk zam ile fiyatı 30 TL'ye yaklaşmıştı.

Akaryakıt dahil olmak üzere iğneden ipliğe gelen zam haberleri ile uyanan vatandaşlara bu kez indirim haberi verildi. LPG’nin litre fiyatındaki artışın ardından benzinde indirim yapılacağı belirtildi. Ekonomist Alaattin Aktaş'ın iddiasına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 84 kuruş indirim gelecek. Söz konusu indirim ile ilgili resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

3 büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.33 TL

Motorin litre fiyatı: 43.25 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.20 TL

Motorin litre fiyatı: 43.18 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.63 TL

Motorin litre fiyatı: 43.64 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.10 TL

Motorin litre fiyatı: 44.15 TL

LPG litre fiyatı: 24.89 TL

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Kaynak: Gerçek Gündem

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