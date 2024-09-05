Turizmde Köklü Değişim! 'Her Şey Dahil' Tarih Oluyor

Türkiye, turizmde 2028’deki 80 milyon nitelikli turiste ulaşmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için ‘her şey dâhil’ sisteminden kademeli olarak uzaklaşma planını devreye sokmaya hazırlanıyor. Yeni plan, Gelecek 4 yıl içerisinde kademeli olarak hayata geçirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turisti otelden çıkarmak için attığı ilk adımlardan biri gece müzeciliğini başlatmaktı. Bakanlık şimdi de gastronomi, kültür ve sağlık turizmine ağırlık verecek.

'OTEL KAYNAKLI İSRAF YILLIK 50 MİLYAR LİRA'

Türkiye gazetesinin haberine göre Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) üyesi Mustafa Korkutata, her şey dâhil sisteminin gıda israfına yol açtığını belirterek, yeni dönemde turistlerin otelden çıkarılmaya teşvik edilmesi için merkezî yerlerdeki yöresel restoranlarla otellerin iş birliğine gidebileceğini söyledi. Korkutata, otel kaynaklı israfın yıllık 50 milyar liraya ulaştığı bilgisini paylaştı.