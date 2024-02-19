Dolar/TL'de yeni rekor!

Enflasyon endişesi piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik endişeler artmaya devam etti. Bu gelişmeler sonrası dolar/TL yeni rekor tazeledi.

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Dolar/TL'de yeni rekor!

TL'nin negatif getirisiyle birlikte enflasyon endişesi büyüme devam ediyor.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik endişeler artarken, dolar kurunun yönü üzerinde etkili oluyor.

DOLAR/TL'DE REKOR

Bu gelişmeler sonrası dolar/TL, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 30,87 TL'den işlem görerek rekor tazeledi.

Dolar/TL'de yeni rekor! - Resim : 1

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 30,84 TL'den tamamlamıştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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