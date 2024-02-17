Merkez Bankası tahmini değişti: 1 dolar ay sonu ne kadar olacak?
Ekonomist Mustafa Sönmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ay sonu (Şubat 2024) dolar kuru tahminini paylaştı. Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, dolar kurunun yükselişi sürecekken, 1 dolar ne kadar olacak?
Enflasyon endişesi piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, dolar kuru yükselişini sürdürüyor.
Bu gelişmelerin yanı sıra Merkez Bankası yeni başkanı Fatih Karahan, geçen hafta açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunu sunumunda, enflasyonun Mayıs ayında zirve yapacağını dile getirdi.
"SIRA DIŞI BİR ŞEY YAPMAYACAĞIZ"
Öte yandan dün DEİK tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacaklarını belirterek "Para politikamız gerçekten geleneksel. Gecikmeli olarak çalışacak" ifadelerini kullandı.
OYNAKLIK ARTIYOR
Ayrıca küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerin artması piyasalarda oynaklığı artırıyor.
DOLAR KURU BEKLENTİSİ YÜKSELDİ
Söz konusu gelişmelerle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcıyla yanıtladığı 2024 Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,02 TL oldu. Bir önceki ay tahminler 40 TL olarak gerçekleşmişti.
12 AY SONRASI DOLAR KURU BEKLENTİSİ
12 ay sonrasına yönelik dolar kuru beklenti ise, 40,64'ten 41,15 TL seviyesine çıktı.
AY SONU DOLAR KURU NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarında ay sonu dolar kuru beklentisini sosyal medya hesabından paylaşan ekonomist Mustafa Sönmez ise, 1 doların ne kadar olacağına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Şubat TÜFE yüzde 3.8 olur, dolar ay sonu 31.2 TL, politika faizi yüzde 45’te kalır."