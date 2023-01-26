Dolarda Fed etkisi: Yön arayışı sürüyor!

Dolar/TL, Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılmasıyla yön arayışına geçti.

Bu gelişmelerle Fed'in mart toplantısında da 25 baz puanlık faiz artış ihtimalinin güçlü olduğu ihtimali artarken, piyasalarda bankanın martta faiz artışlarına ara verebileceğine yönelik tahminler de ortaya çıkmaya başladı.

DOLARDA SON DURUM

Dün, yatay seyirle 18,7985'ten kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8060'tan işlem görüyor.

GÖZLER ABD'DE

Öte yandan bugün ABD'de 2022 dördüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verisinin yatırımcıların odağına yerleşirken, piyasa beklentileri çeyreklik yüzde 3,5 büyüme yönünde.

Kaynak: Gerçek Gündem