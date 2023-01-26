Euro güne rekorla başladı!
Euro/TL, 20,56 seviyesine çıkarak yeni rekor kırdı.
Önceki kapanışı 20,51 seviyesinde olan Euro/TL, güne yüzde 0,19'luk yükselişle başlayarak 20,55 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar/TL ise 18,80 seviyesinden fiyatlanıyor. Dolar/TL, çarşamba gününü 18,79'dan tamamlamıştı.
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