Euro güne rekorla başladı!

Euro/TL, 20,56 seviyesine çıkarak yeni rekor kırdı.

Euro güne rekorla başladı!

Önceki kapanışı 20,51 seviyesinde olan Euro/TL, güne yüzde 0,19'luk yükselişle başlayarak 20,55 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL ise 18,80 seviyesinden fiyatlanıyor. Dolar/TL, çarşamba gününü 18,79'dan tamamlamıştı.

Meclis lokantasına zam geldi: Fiyatlar gündem oldu Güncel 26 Ocak 2023 07:25
Aktaş: Öyle bir seçim yapılacak ki her şey değişecek Ekonomi 26 Ocak 2023 07:22
İhracatçılardan 'dolar' çıkışı: Rahatlatacak kur 23-25 aralığı Ekonomi 25 Ocak 2023 14:46
İstanbul'da kayıtlı araç sayısı 23 ilin nüfusuna ulaştı Ekonomi 25 Ocak 2023 11:12
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı: Bu defa çok etkili geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı: Bu defa çok etkili geliyor!
Oğuzhan Uğur, Fatih Terim'den özür diledi: 'R yapıyorum, gençliğime ver hocam' Oğuzhan Uğur, Fatih Terim'den özür diledi: 'R yapıyorum, gençliğime ver hocam'
EYT emeklisinin alacağı net ücretler belli oldu: Maaş, yıllara göre değişiyor mu? EYT emeklisinin alacağı net ücretler belli oldu: Maaş, yıllara göre değişiyor mu?
Talepleri düzenlemeye girdi: EYT ile birlikte emekli olabilecekler EYT ile birlikte emekli olabilecekler
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızları ilk kez görüntülendi! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızları ilk kez görüntülendi!