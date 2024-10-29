Dolar ve Euroda Son Durum Ne?

Vatandaş en sık tercih ettiği yatırım araçlarından dolar ve euronun seyrini izlemek için döviz piyasalarını sıkı takip ediyor. Son dönemde Türk Lirası karşısında büyük değer kazanan dolar kuru, bu sabah itibarıyla 34,28 TL'den alınırken, 34,29 TL'den de satılıyor.

Euro kuru ise 29 Ekim 2024 Salı günü yükseliş göstererek serbest piyasada alış değeri olarak 37,06 TL, satış değeri olarak ise 37,07 TL seviyesinde seyrediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem