Gram Altın Güne Rekorla Başladı

Altında yeni zirve görüldü. Ons altın rekor seviyenin yakınlarında dolaşırken yurt içinde dolardaki güçlenmeden destek alan gram altın fiyatı yeni güne rekor seviyeden başladı.

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Gram Altın Güne Rekorla Başladı

Küresel piyasalar, ABD'deki istihdam raporu ve büyüme başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takvimini takip ediyor. Orta Doğu'daki gerilim altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Ons altın güne 2 bin 742 dolardan başladı. Şu sıralar da 2 bin 754 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

3 bin 23 liradan yeni güne başlayan gram altın, gördüğü 3 bin 40 lira seviyesiyle yeni rekor kırdı. Gram altın şu sıralarda 3 bin 32 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın ise 4 bin 963 liradan işlem görüyor.

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