Dolar ve Euroda Günün İlk Rakamları

Döviz kurunda dalgalanma devam ediyor. Türk Lirası nisan ve mayıs aylarında dolar karşısında yatay bir seyir izlemişti. Döviz kurunda haziran ayından itibaren tekrar artış yaşanmış, yaz aylarında dolar 34 lirayı, euro kuru ise 38 lirayı geçerek rekor kırmıştı.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Dolar kuru güne yatay seyirde başladı. Dolar 34,30 TL'den işlem görürken euro kuru ise 37,34 oldu.



Dolar/TL, 14 Mayıs seçimlerinden önce 19,57, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs'tan önce ise 19,97 seviyesindeydi. Euro ise 28 Mayıs'ta 21,37 TL'den işlem görüyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinden sonra yemin etmesinin ardından açıkladığı kabinede Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu.

Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Merkez Bankası, seçimlerden sonra 22 Haziran'da yaptığı ilk toplantıda politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltmişti. Ancak faiz kararının açıklanmasının ardından döviz kurunda yükselme başlamıştı. 20 Temmuz'da yapılan toplantıda da 250 baz puan artış yapılarak faiz yüzde 17,5'e çıkarılmıştı. 24 Ağustos'taki Merkez Bankası toplantısında ise politika faizi 750 baz puan daha artırılarak yüzde 25 seviyesine çıkarıldı. 21 Eylül'deki dördüncü toplantıda da 500 baz puan yükseltilen politika faizi yüzde 30 seviyesine geldi. 26 Ekim'de 500 baz puanlık daha hamle yapılarak yüzde 35'e yükseltildi.

23 Kasım'da yüzde 40 seviyesine getirilen faiz 21 Aralık'ta yüzde 42,5'e yükseltildi. 25 Ocak'ta ise yüzde 45 seviyesine getirildi. Şubat ayındaki toplantıda faiz, yüzde 45'te sabit tutulmuştu. Mart ayında ise 500 baz puan daha artırılarak yüzde 50'ye getirilmişti. Son yedi PPK toplantısında faiz oranının sabit tutulmasına karar verilmişti.

TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon da 2023 Haziran'ından itibaren yükselişe geçmişti. Mayıs ayında yüzde 75,45'i gören enflasyon, haziran ayında yüzde 71,60, temmuz ayında yüzde 61,78, ağustos yüzde 51,97, eylül ayında yüzde 49,38 olarak duyurmuştu.

Asgari ücretin de aralık ayındaki zamla 17 bin 2 liraya yükseltilmesine karar verilmişti, temmuz ayında ara zam yapılmamıştı.