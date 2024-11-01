Gram Altın Bugün Ne Kadar, Kaç TL? Piyasada Son Hamleler Yapılıyor: Altın Fiyatlarında Saat 15.30 Sonrası İçin İki Senaryo

Son dakika: Altın fiyatları için en kritik günler... Bugün küresel piyasalarda gözler ABD Tarım Dışı İstihdam verisine çevrilmiş durumda. TDI, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar gibi temel veriler ABD ekonomisinin gücünü ve Fed faiz kararı politikalarını etkileyebilecek önemli veriler olarak öne çıkıyor. Bugün açıklanacak veriler için analistler tarım dışı istihdamın yaklaşık 100 bin seviyelerinde, işsizlik oranının yüzde 4,1 ve saatlik kazanç artışlarının yüzde 4’te sabit kalmasını bekliyor.

YATIRIMCI TEMKİNLİ

Öte yandan 5 Kasım’daki ABD seçimlerinin yaklaşmasıyla piyasada son hamleler yapılıyor. 47. ABD başkanının belirleneceği bu süreçte yatırımcılar temkinli pozisyon almaya yöneliyor. Anketlerdeki belirsizliklerle yatırımcılar seçim sonuçlarının maliye, ticaret, para birimleri ve faiz politikaları üzerindeki olası etkilerini yakından takip ediyor. Seçim öncesi ABD’nin makroekonomik verilerinde gözlemlenen toparlanma sinyalleri bu temkinli yaklaşımı değiştirmiyor.

ALTIN KÂR SATIŞI YEDİ

Öte yandan ülkede ADP ve PCE verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, ABD’nin ekonomik gücünü koruduğunu işaret etti. Bu güçlü görünüm Fed’in faiz indirim sürecini beklenenden kısa sürede tamamlayabileceğine yönelik beklentileri artırıyor. Tüm bu gelişmeler ile altına kâr satışı getirdi.

15.30’DA AÇIKLANACAK VERİ PİYASAYA İPUCU VERECEK

Piyasalarda kritik bir dönemece girilirken dolar küresel piyasalarda değer kazandı. Ekonomistler bugün TSİ 15.30’da açıklanacak aylık istihdam verilerinin Fed’in iyimserliğini sınırlayabileceğini dile getirdi. Gelecek güçlü bir veri ile altın fiyatları üzerinde satış baskısını artırabileceğini, zayıf verinin ise talebi canlı tutabileceğini ifade ettiler. Önümüzdeki haftada ABD başkanlık seçimleri ve Fed faiz kararının piyasalarda dalgalanmaya yol açabileceğini kaydettiler.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmelerde 2.790 doları görerek rekor kıran ons altın fiyatı bu sabah 2.751 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Yurt içinde altının onsu ve dolar kuru ile yön bulan gram altın fiyatı ise Kapalıçarşı serbest piyasada yüzde 1’den fazla gerilemiş durumda. 3075 lirayı aşarak rekor kıran altının gram fiyatı ise bu sabah 3.035 TL seviyelerinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı 5.348 TL ve Cumhuriyet altını da 21.612 TL’den değerleniyor.