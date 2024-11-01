Bankada Parası Olanlar Dikkat! Resmi Gazete’de Yayımlandı, 31 Ocak’a Kadar Geçerli: Türk Lirası Mevduat ve Fonlarda Stopaj Oranları Artırıldı

Geçtiğimiz Ağustos ayında yayımlanan Resmi Gazete kararına göre stopaj oranları için yeniden düzenleme tarihi 31 Ekim 2024 olarak belirtilmişti. Yapılan düzenleme kapsamında Kur korumalı mevduata stopaj uygulanmaya başlamıştı. Ancak yapılan düzenlemenin son gününde beklenen açıklama geldi.

STOPAJ KARARI RESMİ GAZETE’DE

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesine dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı ve Türk lirası cinsinden mevduat ile fonlardaki stopaj oranlarına düzenleme getirildi.

SON TARİH 31 OCAK

Yeni düzenleme kapsamında, 31 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere stopaj oranlarında artışa gidildi.

İŞTE YENİ STOPAJ ORANLARI

Buna göre, 6 ay vadeli mevduatlar için stopaj oranı yüzde 7,5’ten yüzde 10’a yükseltilirken, 1 yıl vadeli mevduatlar için yüzde 5 olan oran yüzde 7,5’e çıkarıldı. Ayrıca, 1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda daha önce yüzde 2,5 olarak uygulanan stopaj oranı yüzde 5 olacak şekilde güncellendi.