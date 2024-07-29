Dolar ve Euroda Günün İlk Rakamları

Liranın dolar ve euro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 32,9727 seviyesinden güne başladı, Euro/TL ise 35,8157 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar ve Euroda Günün İlk Rakamları

Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı. MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25’in üstüne çıkmıştı. Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan Euro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. MB’nin hazirandaki faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 27’yi aşmıştı. Döviz kurları, dalgalı da olsa yükselmeyi sürdürüyor.

Dolar/TL şu an (saat 9:01) 32,9727 seviyesinden ilerliyor. Euro/TL de şu an (saat 9:02) 35,8157. seviyesinden ilerliyor.

Kaynak: Ajanslar

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