Altın Haftaya Nasıl Başladı? Altında Günün İlk Rakamları...

Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte güncel gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları...

Altın Haftaya Nasıl Başladı? Altında Günün İlk Rakamları...

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor.

Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 29 Temmuz 2024 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu:

Gram altın satış fiyatı: 2.539,63 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 4.238,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 8.467,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 16.756,12 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.881,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 42.018,80 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.395,19 dolar

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