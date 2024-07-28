Emekliliğine Az Vakit Kalanlar Dikkat, 2 Sene Fark Edecek!

Emeklilik için gün sayanları yakından ilgilendiren bir dizi düzenlemenin yer aldığı yeni yasa hakkında ayrıntılar netleşmeye başladı. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşının sabitlenmesi ve hem kadınlarda hem de erkeklerde 60 olması bekleniyor. İşte yeni emeklilik sistemine ilişkin tüm ayrıntılar…

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Emekliliğine Az Vakit Kalanlar Dikkat, 2 Sene Fark Edecek!

Uzunca süredir konuşulan emeklilik sisteminin yenilenmesine ilişkin talep, çalışanlardan gelmiş ve iktidarın bu konuyla ilgili herhangi bir adım atmayacağı geçtiğimiz güne kadar netleşmemişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşü vermiş olduğu mesaj, emeklilik sistemine ilişkin birtakım çalışmaların yapıldığını akla getirdi. Henüz netlik olmayan bu çalışma kapsamında kulislere yansıyan ilk değişiklik, yaş konusu oldu. Milli Gazete'deki iddialara göre, kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşının sabitlenmesi ve hem kadınlarda hem de erkeklerde 60 olması bekleniyor.

ERDOĞAN İŞARET ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 50. yılı için törenlere katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören dönüşünde açıklama yapmış ve emekli sistemine yönelik sorulan sorulara yanıt vermişti. Gazetecilere yeni dönemde emeklilik sistemiyle ilgili düzenlemelerin yapılabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, herhangi bir detay vermemekle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na işaret etmişti.

STAJYER VE ÇIRAKLIK DÖNEMİYLE İLGİLİ BİR GELİŞME

Yeni yasada prime göre maaştan, taban maaş uygulamasının kaldırılmasına kadar birçok gelişmenin yaşanabileceği henüz iddia eken, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamış olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çağrı stajyer ve çıraklık dönemlerini saydırmak isteyen emeklilerden geldi. Çalışma dönemi kapsamına alınmayan staj ve çıraklığın kapsama alınmasını isteyen emekli adayları, bu dönemlerin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ‘iş’ dönemi olarak kabul edildiğini emsal gösteriyor. Zira TÜİK, işsizlik oranını verirken staj yapan veya çırak olarak çalışan kişileri işsizlik hesaplamasına katmıyor.

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