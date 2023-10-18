Dolar ve altında yeni rekor: Tarihi zirveyi gördü!

Orta Doğu'daki gelişmeler piyasalar üzerinde baskıyı artırırken dolar/TL, altın ve petrolde artışlar yaşandı.

Bölgedeki çatışmanın diğer ülkelere yayılacağı endişesi arttıkça piyasalar sarsılıyor.

Gazze'deki gelişmelerin ardından piyasalarda endişelerin artmasıyla Dolar/TL güne yüzde 0,2’lik artışla başlarken saat 9.00 itibariyle 28 seviyesinde yeni tarihi zirve ile işlem gördü. Euro/TL ise 29,66 seviyesinde fiyatlandı.