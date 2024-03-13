Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı!
Dolar, sabah saatlerinde 32.50 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,0950 liradan, Euro 35,0760 liradan güne başladı. Dolar/TL, piyasa açılışından kısa süre sonra tarihi rekorunu 32.50 liraya taşıdı.
Serbest piyasada 32,0930 liradan alınan dolar, 32,0950 liradan satılıyor. 35,0740 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 35,0760 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,0530 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 34,9800 lira olmuştu.
Dolar/TL, dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,0681'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,0910 seviyesinden işlem görüyor