Dolar Kuru Atağa Geçti! 6 Lira Birden Değişecek

İngiltere merkezli HSBC, Türkiye ekonomisine dair hazırladığı raporda önemli değerlendirmeler ve tahminlerde bulundu. Banka, enflasyonun düşüş hızının 2025 yılında yavaşlayacağını öngörüyor.

Bu çerçevede, Türkiye için enflasyon tahminleri şöyle sıralandı: 2024 yılı sonunda enflasyonun yüzde 58,6, 2025 yılı sonunda yüzde 31,9 ve 2026 yılı sonunda ise yüzde 19,8 seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

HSBC'nin yaptığı enflasyon değerlendirmesinde "Kısıtlayıcı para politikası duruşunun uzun bir süre devam ettirilmesi, olağanüstü yüksek enflasyon ve çıpalanmamış enflasyon beklentileriyle başa çıkmak için gerekli olabilir. Baz senaryomuz, 2025'te önden yüklemeli bir gevşeme döngüsü öngörmektedir." Şeklinde ifadelere yer verildi.

DOLAR TAHMİNİ DEĞİŞTİ

HSBC, dolar kuruna ilişkin tahminlerini güncelleyerek önemli değerlendirmelerde bulundu. Mayıs ayında 37-40 TL bandına ulaşacağını öngördüğü doların, yıl sonunda 36 TL seviyesine gerileyeceği belirtildi.

Banka, 2025 yılı sonunda ise dolar/TL kurunun 40 TL olacağını öngörüyor.

İLK FAİZ İNDİRİMİ 2025'TE YAPILACAK

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikasıyla ilgili değerlendirmeler de yapıldı. HSBC, Merkez Bankası'nın bu yıl içinde herhangi bir faiz indirimine gitmeyeceğini ve ilk indirimlerin 2025’in ilk çeyreğinde yapılacağını tahmin ediyor.

Buna göre, faiz oranları 2025'in ilk yarısında toplamda 1.350 baz puan, ikinci yarısında ise 650 baz puan indirilecek. Bu indirimler sonucunda TCMB politika faiz oranının 2024 sonunda yüzde 50, 2025 sonunda yüzde 30 ve 2026 sonunda yüzde 18 seviyelerine gerileyeceği öngörülüyor.