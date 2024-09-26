Petrol Fiyatlarında Tarihi Düşüş

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan’ın üretim artışına yönelik hazırlık yapmasıyla birlikte düşüş yaşanmaya başladı. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan, varil başına 100 dolarlık gayri resmi fiyat hedefini terk etti. Bu kararın ardından üretimi artıracağı yönünde gelişmeler ise küresel petrol piyasalarında hareketlilik oluşturuyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Brent ham petrol vadeli işlemleri, saat 09.20 itibarıyla yüzde 2,85 düşüşle varil başına 70,83 dolara geriledi. ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü de yüzde 2,8 düşüşle 67,73 dolara düştü. Suudi Arabistan’ın üretim artışı planı, bu fiyat düşüşünün ana nedeni olarak kabul ediliyor.

LİBYA'DAKİ GELİŞMELER DE FİYATLARI BASKILADI

Libya'daki gelişmeler de petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Libya'nın doğu ve batısından temsilciler, merkez bankası başkanının atanma süreci üzerinde anlaştı. Bu durumda, ülkenin petrol gelirleri üzerindeki kontrol krizini çözmeye yönelik adım attı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçtiğimiz hafta ABD petrol stoklarının beklenenden fazla düştüğünü açıklarken, bu güçlü talep verilerini görmezden geldi. EIA verilerine göre, haftalık bazda benzin talebi günde 9 milyon varilin üzerinde olduğu gözlemlendi.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM ENDİŞE YARATIYOR

Ayrıca, Orta Doğu'da devam eden gerilimler de piyasalarda kaygılara yol açıyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları en az 72 kişinin ölümüne neden oldu ve İsrail askeri yetkilileri, kara harekâtının da mümkün olduğunu belirtti, bu durum bölgede daha geniş bir savaşın çıkabileceği endişelerini artırdı.

Hafta boyunca piyasalarda ay sonu pozisyonlanmaları takip edilirken, 4 Ekim'de açıklanacak tarım dışı istihdam raporu ve Orta Doğu'daki gelişmeler yakından izlenecek.

Kaynak: CNBC-e