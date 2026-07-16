Dolar Kaç TL Oldu, Euro ne Kadar? 16 Temmuz Perşembe Güncel Döviz Kurları

Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 47 liradan, euro 53,57 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…

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Dolar Kaç TL Oldu, Euro ne Kadar? 16 Temmuz Perşembe Güncel Döviz Kurları
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Yeni günde Dolar/TL 46.9253 (alış) 47.0098’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla
53.5755 TL seviyelerinde seyrediyor.

Kaynak: AA

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