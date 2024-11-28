Dijital Telif Yasası İçin En Net Adım: Tarih Belli Oldu

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Toplantıda, son dijital gelişmeler ele alınırken, Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman dijital telif yasası ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Dijital telif meselesinde hazırlıklar tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile ortak hareket ediyoruz. Bütçe görüşmelerinden sonra TBMM'ye getireceğiz. Emek hırsızlığının önüne geçeceğiz" dedi.

“KURAL VE NORM TANIMAMALARINI KABUL ETMİYORUZ”

Yayman, dijital mecraların kontrolsüz bir alana dönüşmesini eleştirdi, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz özgürlüklerden yanayız. Engelleyici bir tutum içinde değiliz. Ama etkileşim almak için kendilerine fenomen diyen insanların hiçbir kural ve norm tanımamasını kabul etmiyoruz. Bir yandan yapay zekayı konuşurken, öbür taraftan sanal kumarı konuşuyor. Maalesef bu da küreselleşmenin etkilerinden biri.