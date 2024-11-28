Otomotivde 6 Yıl Sonra Gelen İlk! Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesi

Türkiye'nin otomotiv sektörü, Ekim ayında rekor bir performans sergiledi. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, sektörün Ekim ayındaki ihracatı 1 milyar 385 milyon 2 bin dolara ulaşarak, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olarak kaydedildi.

Son 12 aylık dönemde ise otomotiv sektörü ihracatı 12 milyar 512 milyon 109 bin dolara ulaştı. Bu rakam, 2018 yılının Aralık ayında kaydedilen 12 milyar 606 milyon 340 bin dolardan bu yana görülen en yüksek düzey oldu.

MİLYAR DOLAR SINIRINI AŞTI

Eylül ayında sektörün ihracatı 1 milyar 127 milyon 690 bin dolar seviyesinde gerçekleşirken, Ağustos ayında ise bu rakam 755 milyon 5 bin dolar olarak kaydedilmişti. 12 aylık toplam ihracat, Eylül ayında 12 milyar 179 milyon 807 bin dolar, Ağustos ayında ise 11 milyar 870 milyon 451 bin dolar düzeyindeydi.

PANDEMİDE EN KÖTÜ PERFORMANS

Otomotiv sektörünün en düşük aylık ihracat performansı, Covid-19 salgını nedeniyle 2020'nin Nisan ayında kaydedilmiş ve yalnızca 134 milyon 385 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Ayrıca, son yıllarda görülen en düşük 12 aylık toplam ihracat ise 2022'nin Nisan ayında 8 milyar 871 milyon 376 dolarla kaydedilmişti.