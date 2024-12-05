Dijital Altın Bitcoin 100 Bin Dolar Bandını da Aştı! Olağanüstü Ralli: Her Şey 5 Kasım'da Terse Döndü! 30 Bin Dolardan Fazla...

Bitcoin, ABD'de seçilmi Başkan Donald Trump'ın seçimden önce söz verdiği gibi, kripto dostu isimlere ekibinde yer vermesinin etkisiyle 100 bin dolar eşiğini de aştı. Trump'ın SEC'in başına Paul Atkins'i aday göstereceğini kendi sosyal medya platformu üzerinden teyit etmesinin ardından hızlanan alımlarla Bitcoin fiyatı 103.539,99 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin fiyatı ay başından bu yana yüzde 5,9, son 3 ayda yüzde 84,1 ve yıl başından bu yana yüzde 146,34 yükseldi. ABD'de seçimlerin yapıldığı 5 Kasım'ın hemen öncesinde Bitcoin fiyatı 67 bin 290 dolar seviyesindeydi. Seçim Günü'nden bu yana olağanüstü bir ralli düzenleyerek sadece dört haftada yüzde 40'tan fazla artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jeromel Powell ise Bitcoin için yaptığı yorumda, "Bitcoin, spekülatif bir varlık olarak kullanıldı, ABD dolarının değil altının rakibi" ifadesini kullandı.

"TEMEL YATIRIM TEZİ ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİSİ YOK"

Londra merkezli bir blok zinciri şirketi olan Clearmatics'in piyasa istihbarat başkanı Tim Swanson, "Bunu çok ironik buluyorum. Bitcoin'in tüm amacı geleneksel finans ve hükümet gözetiminin dışında alternatif bir ödeme altyapısı oluşturmaktı. Şimdi bazı Bitcoinciler hükümetleri kucaklamak, hatta sübvansiyon almak istiyor" dedi.

Satoshi Capital Advisors'ın kurucusu ve CEO'su Josiah Hernandez, "İnsanlar Bitcoin'e yatırım yapmak ve onu elde tutmak için en az direnç ve en büyük aşinalık yolunu takip etme eğiliminde olacaklar, bu da bu geleneksel araçları kullanmak anlamına geliyor. Günün sonunda, çoğu insan için Bitcoin'in temel yatırım tezi üzerinde önemli bir olumsuz etkisi yok, Bitcoin dijital altındır." değerlendirmesini yaptı.

EN BÜYÜK ALTCOIN DE BITCOIN İLE YÜKSELDİ

Piyasa değeri bakımından en büyük altcoin olan Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,8 değer kazanarak 3.860 dolar seviyesine çıktı.