DGS 2025 ÖSYM BAŞVURU: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Başvuruları Nasıl Yapılır, Son Gün Ne Zaman? Başvuru Ücreti ne Kadar, Kaç TL?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvurular ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte sınav ücreti, başvuru adımları ve sınav tarihi netleşti. Peki DGS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte DGS başvuru takvimi ve merak edilen tüm detaylar...

DGS 2025 BAŞVURUSU BAŞLADI MI, SON GÜN NE ZAMAN?

Ön lisans eğitimini lisans düzeyine tamamlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı DGS 2025 başvuruları 21 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak tamamlayabilecek.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı için belirlenen başvuru ücreti 950 TL olarak açıklandı. Adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra ödemelerini online olarak yapabilecek.

DGS 2025 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yayımlanan DGS 2025 başvuru kılavuzu, adayların başvuru sürecine dair tüm ayrıntıları içeriyor. Kılavuzda sınav içerikleri, sınav merkezleri, başvuru koşulları ve diğer önemli bilgiler yer alıyor. Adayların başvuru öncesinde kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

DGS 2025 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM takvimine göre 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 20 Temmuz 2025 Pazar günü yapılacak. Sınavda adaylar, sayısal ve sözel alanlardan oluşan çoktan seçmeli soruları yanıtlayacak.

DGS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları, sınavın ardından 14 Ağustos 2025 tarihinde ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar sonuçlarına T.C. kimlik numaralarıyla erişebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi