2025 ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI: ÇAYKUR 1500 İşçi Alımı Kura ne Zaman? ÇAYKUR İşçi Alımı Kura Sonuçları ne zaman Açıklanacak?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde istihdam edilmek üzere 1.500 mevsimlik işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Başvurular 9-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından adaylar, kura takvimine odaklandı. Peki, ÇAYKUR 2025 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kura takvimi ve detaylar...

ÇAYKUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kura çekimi, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09.00’da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak. Kura işlemi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve İŞKUR’un nihai listeleri esas alınacak. Ancak, Çay Eksperliği ya da Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi bölümü mezunları kura kapsamı dışında tutulacak.

KURA CANLI YAYINLA TAKİP EDİLECEK

Yoğun katılım beklendiği için kura çekimi ÇAYKUR’un resmi YouTube kanalı ve Çay TV üzerinden canlı yayınlanacak. Böylece adaylar, çekiliş sürecini anlık olarak takip edebilecek. Kura sonucu belirlenen asil ve yedek aday listeleri noter onayıyla duyurulacak.

KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları, kura çekiminin ardından caykur.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek. Aynı sayfada, işe alım sürecine ilişkin tüm resmi duyurular da paylaşılacak.

ÇAYKUR ALIM YAPILAN İLLER VE KADROLAR

931 mevsimlik beden işçisi (tahmil-tahliye), 405 Meslek Lisesi ve dengi okul mezunu ile MYO Mezunu teknik kariyerli mevsimlik işçi, MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunu 60 çay eksperi, Rize ili Ambarlık Çay Fabrikasına 50 engelli ve 30 eski hükümlü mevsimlik işçi, Trabzon ili Karaca Çay Fabrikasına10 engelli ve 6 eski hükümlü mevsimlik işçi, Artvin ili Muratlı Çay Fabrikasına 6 engelli ve 2 eski hükümlü mevsimlik işçi; noter kurası ile işe (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) alınacak.

Kaynak: Haber Merkezi