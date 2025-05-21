Türkiye'nin 77 Yıllık Fırın Devi Konkordato İlan Etti! Tekirdağ'dan Tüm Ülkeye Nam Salmıştı

1948 yılında faaliyetlerine başlayan Türkiye'nin köklü fırın işletmelerinden biri olan ve Tekirdağ’dan ülke geneline yayılan ünüyle bilinen Destereciler Fırını, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Şirketin içinde bulunduğu finansal zorluklara çözüm arayışı kapsamında mahkeme geçici mühlet kararı verdi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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Türkiye'nin 77 Yıllık Fırın Devi Konkordato İlan Etti! Tekirdağ'dan Tüm Ülkeye Nam Salmıştı

1948 yılında kurulan ve 77 yıllık geçmişiyle Tekirdağ'ın en tanınan fırın zincirlerinden biri haline gelen Destereciler Fırını için 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

KONKORDATO BAŞVURUSU YAPILDI

Konkordato başvurusu; Berker Destereci, İsmet Destereci, Destereciler Fırını, Ekin Gıda İnşaat Unlu Mamulleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Icebee Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Set 10 İnşaat Taahhüt Mimarlık Organizasyon Turizm Gıda İmalat ve Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına yapıldı.

Türkiye'nin 77 Yıllık Fırın Devi Konkordato İlan Etti! Tekirdağ'dan Tüm Ülkeye Nam Salmıştı - Resim : 1

MAHKEME 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERDİ

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, başvuruyu değerlendirmeye alarak, 14 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla söz konusu taraflara ayrı ayrı 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verdi. Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre, kararın ardından konkordato sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için geçici komiser heyeti de görevlendirildi.

KOMİSER HEYETİ BELLİ OLDU

Tekirdağ Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı’nın konkordato komiser listesi üzerinden yapılan atamayla Yılmaz Bayhan, Mustafa Yaran ve Hüseyin Doğrusöz, geçici komiser heyeti olarak belirlendi. Heyet, alacaklıların sayısı ve borç miktarını dikkate alarak şirketin mali yapısını inceleyecek.

ÖN İNCELEME DURUŞMASI TEMMUZ AYINDA

İlgili mahkeme, konkordatonun tasdiki davasına ilişkin ön inceleme duruşması 29 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. Karar kapsamında, konkordato sürecine ilişkin itirazların ise ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılabileceği belirtildi.

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