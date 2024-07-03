Dev İnşaat Şirketi İflas Etti

Türkiye'nin önde gelen inşaat firmalarından Taham İnşaat iflas etti. Tüm faaliyetleri durdurulan firmanın projeleri yarım kaldı.

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Dev İnşaat Şirketi İflas Etti

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Afrika'da da projeleri bulunan 33 yıllık Taham İnşaat iflas etti. Bursa'nın tanınmış şirketlerinden biri olan Taham, borçlarını yapılandırmak için konkordato talep etmişti. Şirket, verilen sürenin tekrar uzatılması için mahkemeye başvurdu.

Ekonomim'de yer alan habere göre, şirketin konkordato süresinin uzatılması talebi Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme Taham İnşaat'ın iflasına karar verdi.

Bu kararın ardından Taham İnşaat’ın tüm faaliyetleri durduruldu. Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki projeleri yarım kaldı. 1991 yılında kurulan şirket, Türkiye’nin önde gelen inşaat firmalarından biriydi. Konut, otel, ofis binaları ve altyapı projeleri gibi birçok alanda faaliyet gösteriyordu.

Dev İnşaat Şirketi İflas Etti - Resim : 1

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