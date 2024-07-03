Temmuz Vatandaşın Belini Bükecek! Alkol ve Sigaraya Zam Yağmuru

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte birçok ürüne gelecek zam oranları netleşti.

ÖTV artışıyla birlikte sigaradan alınan maktu vergi tutarı 4,8058 liradan yaklaşık 1 liralık artışla 5,7424 liraya yükselmiş oldu. Başka bir ifade ile 1 paket sigaranın maktu vergi tutarı 1 lira civarında artmış oldu.

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin değerlendirmelerine göre; sigara firmalarının bunu satış fiyatına 5 lira olarak yansıtması bekleniyor.

Sigaradan alınan vergi oranı yılbaşında yapılan düzenlemeyle yüzde 63’ten yüzde 57’ye düşürülmüştü. Aynı kararda maktu vergide ise yüksek artışa gidilmişti.

Bu düzenleme yapılmadan önce sigara maliyetlerindeki (tütün, enerji, işçilik vs.) 1 liralık artışın satış fiyatına olan etkisi 7.5 lira seviyesindeydi. Çarpan etkisi şimdi her 1 liralık artış için 5.2 lira olarak hesaplanıyor.

ALKOLE DE ÖTV ZAMMI

2024 yılı ilk yarısında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(YİÜFE) 19.49 olarak açıklanmasıyla birlikte, alkollü içkilerden alınan asgari maktu vergi tutarı da aynı oranda artırıldı. Bu artışla birlikte litrelik rakının satış fiyatının 1200 liraya yaklaşması bekleniyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) alkollü içkilerden alınan ÖTV’yi (asgari maktu vergi tutarı) III sayılı listede açıklıyor.

Bu listenin rakı bölümündeki ÖTV tutarı, saf alkolün ÖTV’si. Sözkonusu tutar litre başına 1062,6209 lira düzeyindeydi. Yüzde 19.49 artırılarak 1269,72 liraya çıkarıldı. Böylece yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV ise 478,13 liradan 571.37 liraya yükseldi.

Litrelik rakıda vergisiz satış fiyatı yaklaşık 417 lira seviyesinde. Bunun üzerine 571.37 liralık asgari maktu verginin eklenmesiyle KDV öncesi fiyat 989.07 lira oluyor. Yüzde 20’lik KDV’nin eklenmesiyle ise 1 litrelik rakının satış fiyatı 1186 lirayı aşacak. Ancak içki üreticileri diğer maliyet artışlarıyla birlikte bunun daha üzerinde bir satış fiyatı belirlemesi bekleniyor.