Dev fabrikada üretim durduruldu, çalışanlar izne gönderildi

Goodyear, Kocaeli'deki fabrikasında üretimi geçici süreliğine durdurdu. Çalışanlar izne gönderildi.

Dev fabrikada üretim durduruldu, çalışanlar izne gönderildi

Türkiye'nin önde gelen lastik üreticilerinden Goodyear, Kocaeli'deki fabrikasında üretimi geçici bir süreliğine durdurma kararı aldı. Fabrika yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, global pazardaki sipariş azalmaları nedeniyle bu adımın atıldığı belirtildi. Durdurulan üretimle birlikte, fabrikada çalışan 430 işçi zorunlu yıllık izne çıkarıldı.

1 Haziran itibarıyla üretime ara verilen fabrikanın, planlanan yıllık bakım çalışmalarının ardından 1 Temmuz'da faaliyetlerine yeniden başlaması bekleniyor. Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Nisan ayında yapılan bildirimde, izin süreleri yetmeyen işçilerin gelecek yılki izin haklarını da kullanmaları gerektiği ifade edildi. Lastik-İş Sendikası'nın da örgütlü olduğu iş yerinde, çalışanlar arasında izin kullanımı farklılık gösteriyor; 20 gün yıllık izin hakkı olanlar, gelecek yıldan 6 gün daha izin kullanmak zorunda kaldı.

Goodyear yetkilileri, üretimin tekrar başlaması ile normal iş akışına dönüleceğini ve siparişlerin artması durumunda üretim kapasitesinin artırılacağını ifade etti.

Etiketler
Üretim Kocaeli
Yalı Çapkını dizisinin yerine Star TV'den yeni dizi. Anlaşma sağlandı Yalı Çapkını dizisinin yerine Star TV'den yeni dizi. Anlaşma sağlandı
Uyarı yapıldı! ATM'ler artık bunu yapanın kartını geri vermeyecek Uyarı yapıldı! ATM'ler artık bunu yapanın kartını geri vermeyecek
SGK uzmanı tek tek açıkladı, emekli maaşlarına dikkat çekti: Bu sorun çözülmeyecek! SGK uzmanı tek tek açıkladı, emekli maaşlarına dikkat çekti
CHP'li Öztunç rakamlarla anlattı: "Emeklilerin çoğunluğu çalışıyor, geri kalanlar iş arıyor" "Emeklilerin çoğunluğu çalışıyor, geri kalanlar iş arıyor"
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası açıkladı: 1 dolar, 15 gün sonra ne kadar olacak? 1 dolar, 15 gün sonra ne kadar olacak?
Yeni vergi paketinde ayrıntılar netleşti: Bu meslekleri yapanlardan peşin vergi alınacak Bu meslekleri yapanlardan peşin vergi alınacak
Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı
Eşi darbe girişiminde öldürülmüştü: Nihal Olçok’tan Devlet Bahçeli’ye dikkat çeken çağrı Nihal Olçok’tan Bahçeli’ye dikkat çeken çağrı
Survivor finaline giderken çakar ve siren kullanmışlardı: Bakan Yerlikaya'dan açıklama Survivor finaline giderken çakar ve siren kullanmışlardı: Bakan Yerlikaya'dan açıklama