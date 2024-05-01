Destek sona eriyor... Doğal gaz faturaları artık 150 lira daha fazla gelecek!

Hükümetin 1 yıldır 25 metreküpe denk gelen doğal gaz desteği bu ay sona erecek. Bu uygulamanın sona ermesinin ardından doğal gaz faturalarında 150 liralık bir artış olması bekleniyor.

Destek sona eriyor... Doğal gaz faturaları artık 150 lira daha fazla gelecek!

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Karadeniz gazının şebekeye bağlanması nedeniyle aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalara yansıtılmıyordu.

Hükümetin 1 yıldır yaklaşık 20 milyon haneye verilen 25 metreküplük doğal gaz desteği bu ay sona erecek.
Bu desteğin sona ermesi ise, faturalarda 150 liralık bir artışa denk gelecek.

BU AY SON KEZ

Konutlarda doğal gazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dâhil) 6 lira olduğu baz alındığında, bu ay son kez konutlardaki mutfak ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküp ücretsiz olacak ve 150 liralık bedel faturalara yansımayacak.

Ancak bir sonraki aydan itibaren faturalarda 150 liralık bir artış olması muhtemel…


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