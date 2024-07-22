Çorum'da verimli hasat başladı, ortalama 4 kilo geliyor: Kilosu 20 TL!

Çorum'da '10 dilim kavunu' hasadı başladı. Kendine has kabuğu, lezzeti ve aromasıyla öne çıkan 10 dilim kavunun kilosu 20 TL'den alıcı buluyor.

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Çorum'da verimli hasat başladı, ortalama 4 kilo geliyor: Kilosu 20 TL!

Çorum'un Sungurlu İlçesinde meşhur '10 dilim kavunu' hasadı başladı.

10 dilim kavun çeşidinin hasadının erken başlayıp erken bittiğini söyleyen üreticiler, bu sürecin 3 aylık bir zaman diliminde gerçekleştiğini belirtti.

"KİLOSU 20 TL"

Hasada ilişkin konuşan üretici Hüseyin Kuşbudu ise, "10 dilim kavununun ortalama 3-4 kilogram arasında ağırlığı var. İlçe merkezinde kilosunu 20 TL'den satıyoruz" dedi.

Çorum'da verimli hasat başladı, ortalama 4 kilo geliyor: Kilosu 20 TL! - Resim : 1

10 DİLİM KAVUNU

10 dilim kavun, Çorum'un Sungurlu ilçesine özgü, kendine has kabuğu ve lezzetiyle öne çıkan bir kavun çeşididir.

10 dilim kavun tüketmenin birçok faydası bulunmaktadır:

- Vitamin ve mineral bakımından zengindir: 10 dilim kavun, A vitamini, C vitamini, potasyum ve lif gibi birçok vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Bu vitamin ve mineraller, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına, göz sağlığının korunmasına, cilt sağlığının iyileşmesine ve kansere karşı korunmaya yardımcı olur,

- Su içeriği yüksektir: 10 dilim kavun, yaklaşık %90 oranında su içerir. Bu nedenle, yaz aylarında serinlemek ve susuzluğu gidermek için ideal bir meyvedir,

- Kalp ve damar sağlığını korur: 10 dilim kavun içeriğindeki potasyum sayesinde kan basıncını düşürmeye yardımcı olur ve kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar,

- Sindirim sistemini düzenler: 10 dilim kavun içeriğindeki lif sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve kabızlığı önler,

- Kilo kontrolüne yardımcı olur: 10 dilim kavun düşük kalorili bir meyvedir. Ayrıca lif içeriği sayesinde tokluk hissini artırır ve kilo kontrolüne yardımcı olur,

- Cilt sağlığını iyileştirir: 10 dilim kavun içeriğindeki C vitamini, kolajen üretimini teşvik ederek cildin daha elastik ve pürüzsüz görünmesini sağlar,

- Kansere karşı korur: 10 dilim kavun içeriğindeki antioksidanlar, kansere neden olan serbest radikallerin etkisini etkisiz hale getirerek kansere karşı koruma sağlayabilir,

- Göz sağlığını korur: 10 dilim kavun içeriğindeki A vitamini, göz sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Enerji verir: 10 dilim kavun içeriğindeki doğal şekerler, vücuda enerji verir ve yorgunluğu giderir,

- Stresi azaltır: 10 dilim kavun içeriğindeki magnezyum, stresi azaltmaya yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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