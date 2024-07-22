Bakanlık Harekete Geçti: İkinci El Otomobilde Yeni Düzenleme

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, ikinci el otomobil piyasasına ilişkin yeni düzenlemenin yolda olduğunu duyurdu. Ticaret Bakanlığı'nın yeni bir karar alacağını dile getiren Şahin, "6 ay-6 bin kilometre kuralına rağmen sadece distribütörler nezdinde izin verilmiş olacak" dedi.

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Bakanlık Harekete Geçti: İkinci El Otomobilde Yeni Düzenleme

Ticaret Bakanlığı'nın markalar veya distribütörlerin kendilerine faturaladıkları araçları ikinci el olarak '6 ay-6 bin km' şartına uymadan satabileceklerine yönelik izin verdiği belirtiliyor.

5 Temmuz'da alınan bir karara göre, Ticaret Bakanlığı'ndan özel izin almak şartıyla distribütörlere ellerindeki sıfır ikinci el araçları satma hakkı verilecek.

"İZİN VERİLDİ"

Konuya ilişkin CNBC-e yayınına katılan EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, şu ifadelere yer verdi:

Bakanlık Harekete Geçti: İkinci El Otomobilde Yeni Düzenleme - Resim : 1

"Bir duyum var. 5 Temmuz itibarıyla distribütör olan markalara bu anlamda bir izin verildi. Fatura edildi bütün araçlar. Distribütörün kendi adına fatura ettiği için satıcı kısmında kendi olmak kaydıyla bu araçlar ikinci elde satılabilecek. 6 ay-6 bin kilometre kuralına sadece distribütörler nezdinde izin verilmiş olacak. Bu araçlarla ilgili bir çözüm var. Ticaret Bakanlığı'ndan böyle bir açıklama gelecek. İşin mantığı da buydu. Ortada ciddi anlamda ikinci el stok var. Ortada ne olacağı belirsiz on binlerce araç vardı. Bu araçlar için böyle bir yöntem geliştirildi. 5-7 Temmuz arasında kendilerine fatura ettikleri araçlar için yüzde 1'lik ceza hükmü konacak mı tek soru işareti bu. Onun dışında sorunlar çözülmüş gibi görünüyor."

Kaynak: Gerçek Gündem

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