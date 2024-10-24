Çifte Müjde! Hem İzin Süresi Uzayacak Hem de Vergiden Muaf Olacaklar: Meclis’e Sunuldu

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy Türkiye’de giderek düşen doğurganlık oranlarını artırmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclis’i (TBMM) başkanlığına yeni bir kanun teklifi sundu. Teklif, kadınlara doğum sonrası verilen izin süresinin mevcut 8 haftadan 24 haftaya çıkarılmasını ve doğum yapan çalışan annelerin 24 ay boyunca gelir vergisinden muaf tutulmasını öngörüyor.

TÜRKİYE’DEKİ DOĞUM İZNİ SÜRESİ

Ersoy yasa teklifinin gerekçesinde doğum sonrası izin süresinin yetersizliğinin, ülkenin düşen doğurganlık oranlarının en önemli nedenlerinden biri olduğunu dikkat çekti. ‘Ülkemizde kadın memur ve işçilere doğumdan önce 8 ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin verilmektedir. Çoğul gebeliklerde ise doğum öncesi izne 2 hafta daha eklenmektedir’ bilgisini paylaşırken, ekonomik nedenler, yetersiz doğum sonrası izinleri, esnek ve uzaktan çalışmak olanaklarının yaygınlaşamaması ve kreş ile bakım süreçlerindeki sorunlar nedeniyle de doğurganlığın azaldığını dile getirdi.

HEM EKONOMİK KAZANÇ HEM DE SAĞLIKLI NESİL HEDEFLENİYOR

Teklifin gerekçelerinde ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“"Bu alanlarda yapılacak düzenlemelerle ülke kalkınmasına ve kadın istihdamına katkı sağlanacak, doğum hızının artmasıyla genç nüfus oranı yükselecek. Doğum izninin artırılması sonucu bebeklerin anne sütü ile beslenmesi teşvik edilerek hem ekonomik kazanç elde edilecek hem de sağlıklı nesiller yetişecektir."

KREŞ ÖDENEĞİ DE VERİLECEK

Ersoy, yeni doğan her çocuğun aile bütçesine ek mali yük getirdiğini belirterek, “Vermiş olduğumuz kanun teklifi ile doğum yapan annelerden 24 ay boyunca gelir vergisi kesilmeyerek aile bütçesine katkı sağlanacak ve doğacak çocuğun ek mali külfeti karşılanarak doğum teşvik edilmektedir” açıklamasında bulundu.

Teklif aynı zamanda kreş veya gündüz bakımevi hizmeti sunulmayan kurumlarda çalışan ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan devlet memurlarına, her çocuk için aylık 2000 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarda kreş ödeneği verilmesini de içeriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi