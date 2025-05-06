Çiftçiye Bayram Ettiren Hasat: Tek Tek Toplanıp Çuvalla Satılıyor, Faydası Saymakla Bitmiyor

Hatay'ın Amik Ovası'nda soğan hasadı tüm hızıyla sürüyor. Rekolte ve kalite yüksek olmasına rağmen soğan tarlada 8 TL’ye, markette 30 TL’ye satılıyor. Faydası saymakla bitmeyen hasatta çalışan 150 işçi ise günlük 650 TL yevmiye kazanıyor.

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Çiftçiye Bayram Ettiren Hasat: Tek Tek Toplanıp Çuvalla Satılıyor, Faydası Saymakla Bitmiyor

Hatay’ın verimli Amik Ovası'nda soğan hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Don olayları ve kuraklığa rağmen rekolte ile kalite yüksek seyrediyor. Kırıkhan ilçesine bağlı Yalangoz Mahallesi'nde 150 dönümlük alanda üretim yapan çiftçiler, sezonun bereketli geçtiğini belirtiyor.

Çiftçiye Bayram Ettiren Hasat: Tek Tek Toplanıp Çuvalla Satılıyor, Faydası Saymakla Bitmiyor - Resim : 1

TARLADA 8, MARKETTE 30 LİRAYA SATILIYOR

Üretici Hasan Baybaris, soğanda kalite ve tonajın oldukça iyi olduğunu söyleyerek, "Bu yıl soğanda hem kalite hem de verim çok iyi. Ancak fiyatlar üretici için tatmin edici değil. Tarlada kilogramı 8 TL olan soğan, market raflarında 20 ila 30 TL arasında değişiyor" dedi.

Çiftçiye Bayram Ettiren Hasat: Tek Tek Toplanıp Çuvalla Satılıyor, Faydası Saymakla Bitmiyor - Resim : 2

İHRACAT YOK, MALİYET YÜKSEK

Baybaris, Adana'da başlayan sezonun ardından fiyatların kısa sürede düştüğünü ve ihracatın olmayışının bu düşüşte etkili olduğunu vurguladı. Ayrıca, don olaylarının tonajı azaltarak maliyetleri artırdığını dile getirdi.

Geçmiş yıllarda soğanın kilogram fiyatının 20-25 TL bandında olduğunu hatırlatan üretici, bu yıl fiyatların 30 TL’ye kadar çıktığını ama yine de üretici açısından yeterli olmadığını belirtti.

Çiftçiye Bayram Ettiren Hasat: Tek Tek Toplanıp Çuvalla Satılıyor, Faydası Saymakla Bitmiyor - Resim : 3

150 İŞÇİ 650 LİRA YEVMİYE İLE TARLADA ÇALIŞIYOR

Soğan hasadında çalışan işçiler de yoğun bir tempoda çalışıyor. Tarlada işçi başı olarak görev yapan Faruk Görçek, "2025 sezonuna başladık. Şu an 150 işçi, günlük 650 TL yevmiye ile hasat yapıyor. Geçen yıla göre hareketlilik biraz yavaş başladı ama kalite ve verimde sıkıntı yok" şeklinde konuştu.

Çiftçiye Bayram Ettiren Hasat: Tek Tek Toplanıp Çuvalla Satılıyor, Faydası Saymakla Bitmiyor - Resim : 4

Hatay’da soğan hasadının haziran ayına kadar süreceği belirtilirken, üreticiler artan maliyetlere karşı fiyatların dengeye oturmasını bekliyor.

Kaynak: İHA

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