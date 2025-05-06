Akaryakıtta çifte indirim! Gece yarısı tabelalara yansıyacak: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Milyonlarca araç sahibini sevindirecek gelişmeler açıklandı. Otogaz (LPG) fiyatlarına geçtiğimiz gün gelen indirim sonrasında bir indirim daha yola çıktı. Akaryakıtta çifte indirim gece yarısı itibariyle tabelalara yansıyacak. Peki, ne kadar indirim uygulanacak? İşte güncel fiyatlar...

Seyhan Avşar Seyhan Avşar
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Akaryakıtta çifte indirim! Gece yarısı tabelalara yansıyacak: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları sürücüler yakından takip ediyor. Yüksek akaryakıt fiyatlarından bıkan vatandaşlar, indirim haberleriyle gece yarısını bekliyor. Otogaza (LPG) gelen indirim sonrasında bir indirim daha yola çıktı. Gece yarısı itibariyle indirim geçerli olacak. İşte tüm detaylar...

MOTORİN FİYATLARINDA İNDİRİM

Otomobil sahiplerini sevindiren indirim haberinin bir yenisi daha geldi. Brent petrol varil fiyatı ve dolar kurundaki gerilemenin ardından, gece yarısı otogaz (LPG) indirimi sonrasında bu kez motorin fiyatlarında indirim yapılacak. Gece yarısı itibariyle indirim tutarı tabelalara yansıyacak.

Akaryakıtta çifte indirim! Gece yarısı tabelalara yansıyacak: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim : 1

GECE YARISINI BEKLEYİN

Akaryakıt sektöründen edinilen bilgiye göre, bu gece yarısı itibariyle motorin fiyatlarında indirim uygulanacak. Brent petrol varil fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün ardından gece yarısı itibariyle motorin (dizel) litre fiyatında 1 lira 29 kuruşluk indirim tabelalara yansıyacak. İndirim sonrasında Ankara, İstanbul ve İzmir'de fiyat düşüşleri şu şekilde olması bekleniyor;

  • Ankara: 44,93 TL
  • İstanbul: 44,00 TL
  • İzmir: 45,27 TL

Akaryakıtta çifte indirim! Gece yarısı tabelalara yansıyacak: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim : 2

6 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası;

  • Benzin: 45,20 TL
  • Motorin: 45,41 TL
  • LPG: 26,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası;

  • Benzin: 45,05 TL
  • Motorin: 45,29 TL
  • LPG: 25,59 TL

ANKARA

  • Benzin: 45,81 TL
  • Motorin: 46,22 TL
  • LPG: 26,09 TL

İZMİR

  • Benzin: 46,17 TL
  • Motorin: 46,56 TL
  • LPG: 26,04 TL

Kaynak: Haber Merkezi

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