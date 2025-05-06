Netflix, Paramount, Warner Bros... Trump'tan Film Şirketlerini Altüst Eden Hamle

Göreve başladığı 20 Ocak'tan beri ülkenin iç ve dış politikalarında birçok radikal değişikliğe giden ABD Başkanı Donald Trump, getirdiği ek gümrük vergi tarifeleriyle Çin ile bir ticaret savaşı başlatmasının ardından bu kez de gözünü sinema sektörüne çevirdi. Amerika'daki film endüstrisinin çok hızlı bir şekilde "öldüğünü" söyleyen Trump, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğine yabancı ülkelerde üretilen ve ülkeye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi verdiğini açıkladı.

'HOLLYWOOD HARAP OLUYOR'

Diğer ülkelerin film yapımcılarını ve stüdyolarını ABD'den uzaklaştırmak için her türlü teşvik getireceğini söyleyen ABD Başkanı, "Hollywood ve ABD içindeki birçok bölge adeta harap oluyor. Bu, diğer ülkelerin kasıtlı bir çabası ve bu nedenle ulusal güvenlik tehdidi oluşturuyor" diyerek, tüm bunların yanında bunun bir mesaj ve propaganda da olduğunu savundu.

HİSSELER DÜŞÜŞE GEÇTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın yabancı ülkelerde üretilen ve ülkeye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama planının ardından ABD'li medya şirketlerinin hisseleri ciddi düşüş kaydetti. Hollywood şirketlerine darbe vuran kararın arkasından, küresel izleyici kitlesi için içerik üreten küresel bir üretim ağına sahip Netflix'in hisseleri, Türkiye saatiyle dün 19.00 itibarıyla yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.

Yayın platformu Paramount'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde düşerken, Warner Bros Discovery'nin hisseleri de yüzde 0,5 geriledi. Ayrıca sinema salonu işletmecilerinden Cinemark'ın hisseleri yüzde 2'nin, Kanada merkezli prodüksiyon şirketi IMAX'in hisseleri de yüzde 2'nin üzerinde düştü.

'VALİ BECERİKSİZ BİR ADAM'

Ek vergi tarifeleriyle küresel piyasaları altüst ettikten sonra film sektörüne dönük hamlesi sonrası bu sektörü de karıştıran Trump, film endüstrisiyle bir araya geleceğini belirterek, onlara zarar vermek istemediğini, yardım etmek istediğini ifade etti. Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte konuşan ABD Başkanı, ABD'nin film endüstrisinin diğer ülkeler tarafından yok edildiğini söyledi.

Trump, aynı zamanda "beceriksizliğin" de bunda etkili olduğunu belirterek, "Los Angeles'ta olduğu gibi vali son derece beceriksiz bir adam. Hollywood'un elinden alınmasına izin verdi. Hollywood bu işi pek yapmıyor. Güzel bir tabelaları var ve her şey iyi ama pek bir şey yapmıyorlar. Büyük bir kısmı başka ülkelere götürüldü" diye konuştu.

'ENDÜSTRİYE YARDIM ETMEK İSTİYORUM'

ABD Başkanı Trump, "Endüstriye zarar vermek istemiyorum, yardım etmek istiyorum. Sektörle bir araya geleceğiz. Bu durumdan memnun olduklarından emin olmak istiyorum çünkü hepimiz istihdamla ilgileniyoruz. Bildiğiniz gibi bu çok önemli. Bu büyük bir endüstri ama artık gerçekten terk edilmiş, başladığı yer olan ABD'yi terk etti ve biz onu geri getireceğiz" dedi.

Kaynak: AA