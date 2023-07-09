CHP'li Tekin: Milyar dolarlık servetimiz çürümeye terk edilmiş

CHP İstanbul eski Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Başakşehir'deki yaklaşık 3 bin aracın bulunduğu yediemin otoparkına gitti. Tekin, haciz ve trafik cezası borçları gibi çeşitli nedenlerle yediemin otoparkına çekilen araçların çürüdüğüne dikkat çekti. Türkiye genelinde bu şekilde bulunan ve hurda olmayı bekleyen yüzbinlerce aracın toplam değerinin 4 milyar doları bulduğu bilgisini de paylaştı.

Sözcü'de yer alan habere göre otoparkta piyasa değeri milyon liralar olan ve genelde makam aracı olarak kullanılan lüks model arabalar da olduğunu belirten Tekin, “Devlet büyüklerimizin bindiği araçların tamamı bu araçlar. Ve o araçların ortalama kiraları her ay 350-400 bin lira. Yani fakir fukaramızın cebinden her ay makam araçlarının 350-400 bin TL kirası çıkıyor. Onun için bu arabayı burada çürüteceğinize hiç olmazsa fakir fukarayı bu kirayı ödemekten kurtarın, makam arabası yapın” dedi. Tekin, “Türkiye'de şu anda icra otoparklarında 500 binin üzerinde motor var; 700 bin ile 1 milyon arasında da otomobil, kamyon, traktör, otobüs ve benzerleri var. Ortalama bir hesap yaptığımızda 4-5 milyar dolar servetimiz çürümeye terk edilmiş. Bunun adı düpedüz ihanettir” ifadelerini kullandı.

REDDİ MİRAS YÜZDE 85'E ÇIKTI

Yediemin otoparklarındaki borçlu araçların reddi miras yapıldığını aktaran Tekin, “Türkiye'de tarihimizde ilk kez bir toplumun yüzde 85'i reddi miras yapabilecek duruma gelmişse bu son derece tehlikelidir, düşündürücü bir tablodur. Yoksulluk, sefalet reddi mirasta yatıyor” dedi.