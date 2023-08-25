CHP'li Taşcıer: İlaç alırken cebinizden daha çok para çıkacak

CHP'li Gamze Taşcıer, "Bugünden itibaren ilaç alırken cebinizden daha çok para çıkacak" diyerek, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararın ne anlama geldiğini açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Taşcıer, şunları yazdı:

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla birlikte bugünden itibaren ilaç alırken cebinizden daha çok para çıkacak.

Neden mi?

Teknik bir konu olduğu için örnekle anlatayım.

İki benzer ilaç var. A ilacı 100 lira, B ilacı 150 lira olsun. Reçetenizde B ilacı var, Devlet diyordu ki, ben 100 liralık ucuz olanı baz alırım, buna %10 eklerim ve senin ilacının 110 liralık kısmını öderim, geri kalan 40 lirayı sen öde.

Çıkan karar, %10 olan hesabı %5’e düşürdü. Böyle olunca da Devlet 105 lirasını ödeyecek, 45 lirasını siz cebinizden vereceksiniz. Yani artık ilaca daha çok para ödeyeceksiniz.

İlk çıktığında yüzde 30’larda olan hesaplama düşe düşe %5’e kadar geldi. Bunun sebebi Erdoğan iktidarının SGK’yı ve ekonomiyi batırması. Ekonomik krizin bir halk sağlığı sorununa dönüşmeye başladığını çok söyledik. İlaç yoklukları yetmezmiş gibi, var olan ilaçlara erişebilmek de zorlaştırılıyor. Halk yoksullaştığı için Devlet daha çok destek olmalıyken, vatandaşın cebi daha hızlı nasıl boşaltılır onu düşünüyorlar. Bu böyle gitmez, gitmemeli.