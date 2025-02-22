CHP'li Başevirgen'den 'Ramazan Kolisi' Tepkisi: 'Fiyatı Yüzde 70 Arttı'

CHP’li Bekir Başevirgen, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirtti. Başevirgen, Ramazan kolisinin fiyatının yüzde 70 arttığını ve iktidarın enflasyonla mücadelede yetersiz kaldığını söyledi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
CHP'li Başevirgen'den 'Ramazan Kolisi' Tepkisi: 'Fiyatı Yüzde 70 Arttı'

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirtti. Barınma, giyinme, ısınma, sağlık, eğitim ve beslenme gibi temel gereksinimlere ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların, Ramazan ayında sofralarına ne koyacaklarını düşündüğünü ifade etti. Başevirgen, 2024 yılında 950 lira olan Ramazan kolisinin, 2025'te 1.610 liraya yükseldiğini vurgulayarak, iktidarın enflasyon karşısında vatandaşı zor durumda bıraktığını söyledi.

SOSYAL YARDIM ALANLARIN SAYISI ARTTI

Başevirgen, sosyal yardımlara muhtaç vatandaş sayısının arttığını belirtti ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2024 yılı raporuna göre, düzenli sosyal yardım alan kişi sayısının 14,3 milyona, hane sayısının ise 3,5 milyona ulaştığını ifade etti. İktidarın yönetiminde, vatandaşların barınma, ısınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirten Başevirgen, sosyal yardımların hayatta kalmak için bir yol haline geldiğini söyledi.

İŞÇİLER BORÇ BATAĞINDA

Ayrıca, işçi sınıfının ekonomik zorluklarla boğuştuğunu belirten Başevirgen, Tez Koop İş Sendikası'nın verilerine dayanarak, işçilerin büyük bir kısmının beyaz eşya tamiri yapamadığını, dışarıda yemek yiyemediğini ve gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını dile getirdi. Özellikle, işçilerin kredi kartı ve banka borçlarını ödemekte güçlük çektiğini, kira ve faturalarını da zamanında ödeyemediklerini açıkladı. Başevirgen, ekonominin alt sınıfı zor durumda bıraktığını ve enflasyonun etkilerinin her geçen gün arttığını belirtti.

RAMAZAN KOLİSİ YÜZDE 70 ZAMLANDI

Son olarak, Ramazan kolisinin fiyatındaki yüzde 70’lik artışa dikkat çeken Başevirgen, kırmızı et fiyatlarındaki zamların da devam ettiğini söyledi. “Vatandaş, sofralarına et koymayı bırakın, karnını nasıl doyuracağını düşünüyor” diyen Başevirgen, iktidarın açlık sınırındaki vatandaşlara zorunlu olarak oruç tutturduğunu ifade etti.

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