CHP'den 'Ekonomi' Turu: Kurmaylar İl İl Dolaşacak

Eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek için 21 ilde Eğitim Maratonu başlatan CHP, ekonomi için de Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe’nin de aralarında olduğu ekonomi kurmaylarıyla yeni bir çalışma başlatıyor.

Buna göre, yeni yasama dönemi ile birlikte CHP kurmayları Türkiye'yi il il dolaşmaya ve yurttaşın sorunlarını yerinde dinleyerek ekonomik krize yönelik çözüm önerilerini anlatmaya başlayacak. Bu kapsamlı yurt gezileri için bir yol haritasının hazırlandığını, ayrıntılar üzerinde çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ ANLATACAKLAR

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre; ekonomi gezilerinde vatandaşın geçim sorunları dinlenecek. Meslek birlikleri ile odalar da ziyaret edilecek. CHP iktidara geldiğinde ekonomide neler yapılacağı ve var olan sorunlara yönelik çözüm önerileriyle birlikte vatandaşlara anlatılacak.

Kaynak: ANKA