O Tarihte Emeklilik Planları Yapanlar Dikkat! Maaşlarda Yüzde 35 Kayıp Yaşanacak

Sözcü ekonomi yazarı Nedim Türkmen, “Ekonomik istikrarsızlık içinde enflasyon canavarı ile mücadele eden çalışanlar, TÜFE’nin düştüğü yılları izleyen yıllarda emekli olurlarsa, daha düşük maaş alacaklar. 2025’te emekli olan yüzde 35 kayıp yaşayacak” diye uyardı. Türkmen “Yani 2024 yılında şartları taşıdığınız halde emekli olmazsanız; 20.000 TL emekli maaşı alabilecekken 2025 yılında 14.000 TL emekli maaşı alabileceksiniz” diye örnek verdi.

Nedim Türkmen yazısında şunları kaydetti:

“SGK aylık bağlama hesaplama sistemi, aslında yıllar arasında bağlanacak emekli aylığını farklılaştırmaktadır. Bazen daha fazla gün çalıştığınız ve daha fazla prim ödediğiniz halde, daha düşük emekli aylığı alabiliyorsunuz. Yani az çalışmak ve erken emekli olmak avantajlı olabiliyor! Şöyle ki; 2024 yılı içinde aylık bağlanırken ödediniz primler güncellenirken, bir önceki yılın (2023 yılı) TÜFE ve gelişme hızı dikkate alınıyor. TÜFE ne kadar yüksekse; emekli aylığınıza o kadar yansıyor ve yüksek oluyor. Gelişme hızının katkısı biraz daha sınırlı, %30’u kadar. Buradan güncelleme katsayısına ulaşıyor, 2025 yılında emekli aylığı bağlanırken de 2024 yılı TÜFE’si ve gelişme hızı dikkate alınıyor. Yani 2025 yılında emekli olurken, 2024 yılında emekliye TÜFE dışında ilave verilen refah payı ya da seyyanen zamlar hesaplamaya dahil edilmiyor. Sadece TÜFE ve gelişme hızı dikkate alınıyor.

2024 yılında emekli olanlar, 2024 yılı Ocak ve Temmuz aylarında verilen artışların tamamını alıyorlar ve maaşlarına yansıyor (%49.25+24.73). Yani 2024 yılında ve öncesinde emekli olanlar %86.16’yı aldı. 2024 yılında emekli olmanın bir avantajı da bir önceki yılın (2023 yılı) güncelleme katsayısının da %64’ü bulması.

Oysa 2025 yılında emekli olacaklar; 2024 yılında TÜİK’in açıkladığı TÜFE’yi ve büyüme hızının %30’unu alıyor, maaşlarına sadece bu yansıyor. 2025 yılında emekli olanlar açısından mevcut resmi TÜFE ve büyüme tahminleri güncelleme katsayısının %40 bandında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Bunun aylıklara yansıması ise %30-35 arası fark demek. Yani 2024 yılında şartları taşıdığınız halde emekli olmazsanız; 20.000 TL emekli maaşı alabilecekken 2025 yılında 14.000 TL, 30.000 TL alabilecekken yaklaşık 20.000 TL ve 40.000 TL alabilecekken yaklaşık 28.000 TL emekli maaşı alabileceksiniz.

Ekonomik istikrarsızlık içinde enflasyon canavarı ile mücadele eden çalışanlar, TÜFE’nin düştüğü yılları izleyen yıllarda emekli olurlarsa, daha düşük maaş alacaklar. Güler misin ağlar mısın? Yani enflasyonun düşmesi emekli olacaklara olumsuz yansıyor, bu durum ileriki yıllarda da karşımıza çıkacak.”