CHP Şişli Belediye Başkan Aday Adayı Umut Şenol paylaştı: İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi ve CHP Şişli Belediye Başkan Aday Adayı Umut Şenol, İstanbul'daki kira ücretlerine ilişkin güncel verileri paylaştı.

ORTALAMA KİRA 17 BİNİ GEÇTİ

Şenol verileri "Ne çocuklarımızı eğitenler ne de güvenliğimizi sağlayanlar bu şehirde bırakın beğenecekleri koşulları, yeterli koşullarda bile yaşayamıyorlar" notuyla paylaştı.

Şenol'un paylaştığı verilere göre İstanbul'da kira ortalaması 17 bin lira geçti: