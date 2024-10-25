CANİK'ten İhracatta Yeni Hedef

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteğiyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı devam ediyor.

Fuarda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Genel Müdür Aral, SYS GRUP bünyesinde CANiK'in yanı sıra Unirobotics, İngiltere'deki AIsystems ve Amerika'daki CANiK USA markalarıyla birlikte 2024'ü başarılı bir şekilde geçirdiklerini vurguladı.

Aral, "ABD, bizim için en önemli pazarlardan biri. Bunun dışında Avrupa da büyük bir pazar konumunda. Ukrayna'yı da Avrupa pazarına dahil ediyoruz. Savaştan dolayı bu bölgeden ciddi bir talep artışı oldu. Afrika bölgesinde de önemli bir artış gerçekleştirdik, özellikle Güney Afrika başta olmak üzere. Ayrıca Orta Doğu, bizim açımızdan iyi bir pazar oldu. 2025'te Güneydoğu Asya da yine önemli pazarlarımızdan biri olmaya devam edecek." diye konuştu.

2024'te Amerika'daki fabrikanın devreye girmesinin ihracat artışına büyük katkı sağladığını dile getiren Aral, "Bu yılın son çeyreği itibarıyla düşük geri tepmeli 30 milimetrelik topumuzu uzaktan kumandalı kontrol sistemiyle satışa sunmuş olacağız. Bunun gelecek yıla çok ciddi bir etkisi olacak." ifadesini kullandı.

Aral, 2025'te ihracatta yüzde 35 civarında artış beklediklerini, İngiltere ve Amerika'daki üretim tesislerinin yanı sıra Türkiye'de de üretim gerçekleştirdiklerini belirterek, "2025'te toplam ekosistem 350 milyon dolarlık bir ciro elde edecekse bunun 200 milyon doları Türkiye'den yapılan ihracat olacak. Türkiye'deki operasyonlarımızın sadece yüzde 2'si iç pazara yönelik, geri kalan yüzde 98'i ihracat." dedi.

Her yıl yeni pazarlara açıldıklarını belirten Aral, Avrupa pazarında Polonya ve Çekya gibi bölgelerde önemli hamleler yaptıklarını söyledi.

2025'te de bu pazarlarda daha büyük adımlar atacaklarının altını çizen Aral, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi daha önce belli kalibrede silahlar vermedikleri pazarlara da giriş yapmayı planladıklarını aktardı.

"HEDEFİMİZ, YENİ İŞBİRLİKLERİNİN TEMELLERİNİ ATMAK"

Ürün grupları hakkında da bilgi veren Aral, ağır makineli tüfekler ve 12,7 milimetre kalibredeki silahların tüm pazarlarda iyi bilindiğine ve büyük talep gördüğüne dikkati çekerek, "30x113 milimetre düşük geri tepmeli silah sistemleri ise pazarın yeni tanıştığı, yüksek patlayıcı mühimmat atabilen modern sistemlerdir. Bu silahlar, uzaktan kumandalı kontrol sistemimizle birleşerek asimetrik dron saldırılarına karşı mükemmel çözümler sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Aral, SAHA EXPO'nun ana amacının savunma sanayisi tedarikçileriyle ana yüklenicileri bir araya getirmek olduğunu ifade ederek, "Savunma sanayiinin Türkiye'de yaygınlaşması bu fuarın temel hedefidir. Bu yıl fuarda çok sayıda önemli delegasyon bulunuyor. Bizim de hedefimiz, yeni iş birliklerinin temellerini atmak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA